В МИУ объяснили, почему деньги из COVID-фонда направили на дороги

В Министерстве инфраструктуры объяснили, почему средства из коронавирусного фонда были направлены на строительство дорог. До этого все программы, на которые подавало заявки Министерство здравоохранения, были уже обеспечены.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Ковидный фонд действительно получил такое название. Но средства в нем были предусмотрены не только для закупки лекарств, масок, вакцин, обеспечения коек кислородом. Кроме Минздрава, у нас еще были и доплаты полицейским, и компенсировался Фонд по временной потере трудоспособности. То есть это было не только о медицине", - объяснил Криклий.

Министр добавил, что в связи с тем, что из-за карантина малый и средний бизнес закрывался, развертывание "Большого строительства" (программа строительства дорог) создавало новые рабочие места.

"Это в бюджете сразу предполагалось. Планировалось, что еще с той суммы, которую по арбитражу "Нафтогаз" выиграл у "Газпрома" и в виде дивидендов уплатил в бюджет, средства пойдут именно на проекты развития. Среди них приоритетными определялись программы по строительству дорог", - заявил Криклий.

Ранее в Кабмине сообщали, что при локдауне в стране образуется безработица, а одним из мультипликаторов для запуска экономики было определено строительство дорог.

Отметим, по состоянию на ноябрь, из COVID-фонда уже были потрачены более 50% средств.