В МИУ объяснили, почему не будут ограничивать грузовые перевозки с Россией

Грузовые перевозки регулируются обязательствами Украины в рамках ВТО

Грузовые перевозки с Российской Фередацией (РФ) не будут ограничены из-за обязательства Украины выполнять международные договоры. Об этом во время пресс-конфереции сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, грузовые перевозки регулируются нашими обязательствами в рамках Всемирной организации торговли.

"В случае их перекрытия - это будет использовано Российской Федерацией для того, чтобы обвинить Украину в непоследовательной позиции. Опять же, будет очередной аргумент для того, чтобы использовать это во время строительства Nord Stream-2", - сообщил Омелян.

Напомним, ранее Омелян пояснил, что отмена железнодорожного сообщения с Российской Федерацией - это вопрос защиты украинцев от своевольных действий правоохранителей РФ и ФСБ.

По информации РБК-Украина, министр рассчитывает добиться отмены не только железнодорожных, но и автобусных перевозок.

Впрочем, официально в Министерстве инфраструктуры возможный запрет не комментируют.

"Все сообщу после решения Кабмина", - заявил РБК-Украина Омелян.

РБК-Украина писало, что запрет транспортного сообщения с Российской Федерацией может коснуться автобусных перевозок.

РБК-Украина из неофициальных источников стало известно, что ограничение может коснуться не только ранее анонсированного запрета на пассажирское железнодорожное сообщение, но и автобусных перевозок. Причины для таких действий называются очевидны: война с РФ и риск для украинских граждан быть задержанными российскими спецслужбами.

В то же время источники издания в Кабинете министров вчера сообщили, что в правительстве документ с предложением закрыть для железнодорожных сообщений границу с РФ еще не видели. В любом случае, принимать такое решение может только Кабмин.