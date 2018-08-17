Заборона сполучення з РФ може торкнутися автобусних перевезень, - джерела

Україна може заборонити автобусне сполучення з Росією

Заборона транспортного сполучення з Російською Федерацією може торкнутися автобусних перевезень. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кордон на замок: до чого призведе заборона на пасажирське сполучення з Росією".

Зазначимо, 15 серпня міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook написав коментар з натяком на можливі нові обмеження на пасажирські перевезення з Росією.

"Працюємо. Сьогодні підписав один історичний документ. До Москви будуть тільки ведмеді ходити, як в старі добрі часи", - написав він.

Втім, Омелян відмовився коментувати РБК-Україна можливу заборону.

"Все повідомлю після рішення Кабміну", - заявив він.

РБК-Україна з неофіційних джерел стало відомо, що обмеження може торкнутися не тільки раніше анонсованої заборони на пасажирське залізничне сполучення, але й автобусних перевезень. Причини для таких дій називаються очевидні: війна з РФ і ризик для українських громадян бути затриманими російськими спецслужбами.

У той же час джерела видання в Кабінеті міністрів вчора повідомили, що в уряді документ з пропозицією закрити для залізничних сполучень кордон з РФ ще не бачили. У будь-якому випадку, приймати таке рішення може лише Кабмін.

Нагадаємо, раніше Омелян пояснив, навіщо в Україні ініціюють скасування залізничного сполучення з Росією.

"Я вважаю, що таким шляхом ми убезпечимо українців, які все ще їздять в Російську Федерацію, від можливості бути викраденими або потрапити в лапи ФСБ або інших правоохоронних органів РФ. Ми бачимо, що ці випадки почастішали", - заявив міністр.

Заборону пасажирського сполучення з Росією Омелян анонсував ще 6 серпня.

"Ми розглядаємо зараз закриття залізничного сполучення з Москвою", - сказав він.