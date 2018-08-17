В МІУ пояснили, чому не обмежуватимуть вантажні перевезення з Росією

Вантажні перевезення регулюються зобов’язаннями України в рамках СОТ

Вантажні перевезення з Російською Фередацією (РФ) не будуть обмежені через зобов’язання України виконувати міжнародні договори. Про це під час прес-конфереції повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, вантажні перевезення регулюються нашими зобов’язаннями в рамках Світової організації торгівлі.

"У випадку їх перекриття - це буде використано Російською Федерацією для того, щоб звинуватити Україну у непослідовній позиції. Знову ж таки, буде черговий аргумент для того, щоб використати це під час будівництва Nord Stream-2", - повідомив Омелян.

Нагадаємо, раніше Омелян пояснив, що скасування залізничного сполучення з Російською Федерацією - це питання захисту українців від свавільних дій правоохоронців РФ та ФСБ.

За інформацією РБК-Україна, міністр розраховує домогтися скасування не тільки залізничних, але й автобусних перевезень.

Втім, офіційно в Міністерстві інфраструктури можливу заборону не коментують.

"Все повідомлю після рішення Кабміну", - заявив РБК-Україна Омелян.

Також РБК-Україна писало, що заборона транспортного сполучення з Російською Федерацією може торкнутися автобусних перевезень.

РБК-Україна з неофіційних джерел стало відомо, що обмеження може торкнутися не тільки раніше анонсованої заборони на пасажирське залізничне сполучення, але й автобусних перевезень. Причини для таких дій називаються очевидні: війна з РФ і ризик для українських громадян бути затриманими російськими спецслужбами.

У той же час джерела видання в Кабінеті міністрів вчора повідомили, що в уряді документ з пропозицією закрити для залізничних сполучень кордон з РФ ще не бачили. У будь-якому випадку, приймати таке рішення може лише Кабмін.