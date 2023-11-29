Митрополиту УПЦ МП Павлу суд подовжив запобіжний захід

Тепер Лебідь буде знаходитись під цілодобовим домашнім арештом до 29 січня. Однак сторона обвинувачення спочатку просила продовжити Павлу Лебедю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покласти на нього обов'язки з'являтись до прокурора, не спілкуватись із свідками.

Як заявив прокурор, наразі митрополита звинувачують в умисному розпалюванні ворожнечі та виправдовуванні російської агресії проти України з 2014 року. Також в образі почуттів громадян через їхні релігійні переконання.

"33 млн грн була застава. В Лебедя домашній арешт і він має прибувати до слідчого судді, не спілкуватись з свідками, носити електронний браслет. Він може впливати на свідків і потерпілих, може здійснити нові правопорушення. Прошу продовжити строк дії цих заходів на 60 діб. Він має прибувати до прокурора суду, не відлучатись без дозволу суду, не спілкуватись із свідками", - сказав прокурор.

Водночас адвокати просили про відвід судді, так як він нібито ігнорує клопотання сторони захисту, та проводить засідання під час повітряної тривоги.

Справа митрополита Павла

Нагадаємо, на початку квітня СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ МП Павлу у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та виправданні збройної агресії РФ (ст. 436-2 ККУ).

Того ж дня суд у Києві обрав митрополиту запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

ІУ разі доведення провини йому загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Сам же представник Московського патріархату заперечує свою причетність до підтримки агресії РФ проти України.

Додамо, що раніше, 7 серпня, екс-намісник Києво-Печерської лаври вийшов з Лук'янівського СІЗО під 33 мільйони гривень застави. Його зобов'язали носити електронний браслет та не залишати своє місце проживання без дозволу.

У серпні адвокат митрополита УПЦ МП повідомив, що його підзахисного було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із київських лікарень.

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