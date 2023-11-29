Митрополиту УПЦ МП Павлу суд продлил меру пресечения

Теперь Лебедь будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 29 января. Однако сторона обвинения сначала просила продлить Павлу Лебедю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и возложить на него обязанности являться к прокурору, не общаться со свидетелями.

Как заявил прокурор, в настоящее время митрополит обвиняется в умышленном разжигании вражды и оправдывании российской агрессии против Украины с 2014 года. Также в образе чувств граждан из-за их религиозных убеждений.

"33 млн грн был залог. У Лебедя домашний арест и он должен прибывать к следователю судьи, не общаться со свидетелями, носить электронный браслет. Он может влиять на свидетелей и потерпевших, может совершить новые правонарушения. Прошу продлить срок действия этих мер на 60 суток . Он должен прибывать к прокурору суда, не отлучаться без разрешения суда, не общаться со свидетелями", - сказал прокурор.

В то же время адвокаты просили об отводе судьи, так как он якобы игнорирует ходатайство стороны защиты и проводит заседание во время воздушной тревоги.

Дело митрополита Павла

Напомним, в начале апреля СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу в разжигании межрелигиозной розни (с. 161 УКУ) и оправдании вооруженной агрессии РФ (ст. 436-2 УКУ).

В тот же день суд в Киеве избрал митрополиту меру пресечения в виде домашнего ареста.

В случае доказывания вины ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Сам же представитель Московского патриархата отрицает свою причастность к поддержке агрессии РФ против Украины.

Ранее, 7 августа, экс-наместник Киево-Печерской лавры вышел из Лукьяновского СИЗО под 33 миллиона гривен залога. Его обязали носить электронный браслет и не покидать свое местожительство без разрешения.

В августе адвокат митрополита УПЦ МП сообщил, что его подзащитный был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из киевских больниц.

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