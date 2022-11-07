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Митрополиту Московського патріархату оголосили підозру за розпалювання ворожнечі

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Вінниця, Понеділок 07 листопада 2022 11:47
Митрополиту Московського патріархату оголосили підозру за розпалювання ворожнечі Фото: митрополиту УПЦ МП у Вінницькій області оголосили підозру (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Митрополита УПЦ Московського патріархату у Вінницькій області оголосили підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

СБУ у рамках розслідування ініціювала експертизу щодо заяв митрополита. Експерти перевірили матеріали, які були розміщені на особистому сайті священника.

Митрополита однією з єпархій Московського патріархату підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та образі почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями (ч. 2 ст. 161 ККУ).

Санкції статті передбачають штраф від 8500 до 17 тисяч гривень або тюремне ув'язнення на строк від 2 до 5 років.

Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита.

Фото: СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ МП (su.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила митрополита УПЦ МП у Вінницькій області, який підтримував ворога та розпалював ворожнечу серед вірян.

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Служба безпеки України УПЦ МП
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