ua ru
Ср, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ МП на колабораціонізмі: що відомо

Новость на русском →
Середа 12 жовтня 2022 13:25
СБУ викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ МП на колабораціонізмі: що відомо Фото: СБУ викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ МП на колабораціонізмі (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області на роботі в інтересах Російської Федерації. Він виправдовував агресію країни-окупанта та розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

За даними джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про митрополита Тульчинського та Брацлавського УПЦ МП Іонафана.

Фото: СБУ викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ МП на колабораціонізмі (ssu.gov.ua)

"Спільно із слідчими Національної поліції України в рамках роботи із нейтралізації загроз державній безпеці встановлено, що навіть після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну священнослужитель підтримував політику Кремля та схвалював дії Росії", - пише пресслужба СБУ.

У своєму інтернет-ресурсі митрополит оприлюднював публікації, в яких закликав до розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Експертиза СБУ підтвердила протиправний характер діяльності митрополита.

Під час обшуків за місцем проживання та у релігійних спорудах правоохоронці вилучили:

  • комп’ютерну техніку та мобільні термінали,
  • друковані матеріали проросійського змісту та пропагандистську літературу;
  • інші речові докази, які направлено на експертизу.

Фото: СБУ викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ МП на колабораціонізмі (ssu.gov.ua)

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру митрополиту в рамках кримінального провадження за ст. 161 КК України - порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Досудове розслідування продовжується.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала соратник колишнього нардепа Іллі Киви, який корегував ракетні удари по Дніпру.

Також нещодавно було ліквідовано й злочинне угруповування, якою керував вищезгаданий нардеп-зрадник. Банда розхитувала ситуацію в країні, а після початку війни організувала наркобізнес.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація
NEWS
Пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення ППО, - генсек НАТО
Пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення ППО, - генсек НАТО
DAILY
Кремлівський глухий кут. Як Росія "змінює тактику" у війні і що говорять на Заході
Юлія Акимовакоресподент Кремлівський глухий кут. Як Росія "змінює тактику" у війні і що говорять на Заході