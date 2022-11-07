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Митрополиту Московского патриархата объявили подозрение за разжигание вражды

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Винница, Понедельник 07 ноября 2022 11:47
Митрополиту Московского патриархата объявили подозрение за разжигание вражды Фото: митрополиту УПЦ МП в Винницкой области объявили подозрение (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Митрополит УПЦ Московского патриархата в Винницкой области объявили подозрение в разжигании религиозной вражды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ в рамках расследования инициировала экспертизу по заявлениям митрополита. Эксперты проверили материалы, размещенные на личном сайте священника.

Митрополита одной из епархий Московского патриархата подозревают в разжигании религиозной вражды и оскорблении чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями (ч. 2 ст. 161 УК).

Санкции статьи предусматривают штраф от 8500 до 17 тысяч гривен или тюремное заключение сроком от 2 до 5 лет.

Правоохранители проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий для расследования и проведения экспертиз по другим фактам деятельности митрополита.

Фото: СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП (su.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ разоблачила митрополита УПЦ МП в Винницкой области, который поддерживал врага и разжигал вражду среди верующих.

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Служба безопасности Украины УПЦ МП
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