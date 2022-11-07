Митрополиту Московского патриархата объявили подозрение за разжигание вражды
Митрополит УПЦ Московского патриархата в Винницкой области объявили подозрение в разжигании религиозной вражды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
СБУ в рамках расследования инициировала экспертизу по заявлениям митрополита. Эксперты проверили материалы, размещенные на личном сайте священника.
Митрополита одной из епархий Московского патриархата подозревают в разжигании религиозной вражды и оскорблении чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями (ч. 2 ст. 161 УК).
Санкции статьи предусматривают штраф от 8500 до 17 тысяч гривен или тюремное заключение сроком от 2 до 5 лет.
Правоохранители проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий для расследования и проведения экспертиз по другим фактам деятельности митрополита.
Фото: СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП (su.gov.ua)
Напомним, недавно СБУ разоблачила митрополита УПЦ МП в Винницкой области, который поддерживал врага и разжигал вражду среди верующих.
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