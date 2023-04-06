UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП повідомили про підозру

Фото: митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП повідомили про підозру (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП, який заперечував збройну агресію Росії проти України й виправдовував дії окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Згідно з даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ.

"Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів. Серед них - "patriarchia.ru" та "pravoslavie.ru", на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію Росії та воєнні злочини рашистів", - пише пресслужба СБУ.

Фото: митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП повідомили про підозру (t.me/SBUkr)

На "новому" сайті митрополит вихваляв священників Росії, які допомагають ворогу й закликав до "об’єднання" релігійних громад у війні проти України.

Клірику було повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

"Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - додає СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Києві повідомили про підозру росіянці, яка виправдовувала злочини окупантів під час розмови зі своїм знайомим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяЧеркасская областьВійна в Україні