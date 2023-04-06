Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП, який заперечував збройну агресію Росії проти України й виправдовував дії окупантів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
Згідно з даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ.
"Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів. Серед них - "patriarchia.ru" та "pravoslavie.ru", на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію Росії та воєнні злочини рашистів", - пише пресслужба СБУ.
Фото: митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП повідомили про підозру (t.me/SBUkr)
На "новому" сайті митрополит вихваляв священників Росії, які допомагають ворогу й закликав до "об’єднання" релігійних громад у війні проти України.
Клірику було повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.
"Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - додає СБУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Києві повідомили про підозру росіянці, яка виправдовувала злочини окупантів під час розмови зі своїм знайомим.
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