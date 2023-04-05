Виправдовувала злочини окупантів. У Києві оголосили підозру росіянці
Росіянка у Києві виправдовувала злочини окупантів під час розмови зі своїм знайомим. Правоохоронці виявили її та оголосили про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"При спілкуванні телефоном зі знайомим жінка підтримувала дії РФ у проведенні агресивної війни проти України. Вона у категоричній формі висловлювала свою позицію, в якій заперечувала та виправдовувала збройну агресію РФ проти України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цей факт був виявлений у ході документування іншого злочину, пов’язаного з одержанням неправомірної вигоди колишнім народним депутатом України.
"Підозрювана виявилася його знайомою. Обвинувальний акт стосовно колишнього народного обранця у вересні 2022 року був скерований до суду, а матеріали щодо жінки - виділені в окреме кримінальне провадження", - додали у прокуратурі.
Громадянці Росії повідомили про підозру за фактом виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України. На даний час вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
Нагадаємо, що українські прикордонники затримали підозрілого чоловіка без документів на околиці одного з населених пунктів Житомирської області.
В Одеській області затримали "послідовника" гауляйтера Кирила Стремоусова, який наводив російські ракети по місцевих електропідстанціях.
РБК-Україна писало про те, що в Україні було повідомлено про підозру колаборанту, який формував "російський батальйон" з цивільних в Херсонській області.
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