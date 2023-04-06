Согласно данным следствия, в 2020 году клирик отдал распоряжение создать в епархии новый ведомственный сайт по шаблону РПЦ.

"Во время его разработки было использовано российское программное обеспечение, позволявшее ретранслировать деструктивный контент с прокремлевских интернет-ресурсов. Среди них - "patriarchia.ru" и "pravoslavie.ru", на которых пропагандисты РПЦ оправдывают вооруженную агрессию России и военные преступления рашистов , – пишет пресс-служба СБУ.

Фото: митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП сообщили о подозрении (t.me/SBUkr)

На "новом" сайте митрополит восхвалял священников России, которые помогают врагу и призвал к "объединению" религиозных общин в войне против Украины.

Клирику было доложено о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - добавляет СБУ.