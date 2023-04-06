Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП, который отрицал вооруженную агрессию России против Украины и оправдывал действия оккупантов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Согласно данным следствия, в 2020 году клирик отдал распоряжение создать в епархии новый ведомственный сайт по шаблону РПЦ.
"Во время его разработки было использовано российское программное обеспечение, позволявшее ретранслировать деструктивный контент с прокремлевских интернет-ресурсов. Среди них - "patriarchia.ru" и "pravoslavie.ru", на которых пропагандисты РПЦ оправдывают вооруженную агрессию России и военные преступления рашистов , – пишет пресс-служба СБУ.
Фото: митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП сообщили о подозрении (t.me/SBUkr)
На "новом" сайте митрополит восхвалял священников России, которые помогают врагу и призвал к "объединению" религиозных общин в войне против Украины.
Клирику было доложено о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.
"Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - добавляет СБУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве сообщили о подозрении россиянке, которая оправдывала преступления оккупантов во время разговора со своим знакомым.
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