Митрополит УПЦ МП Павел был срочно госпитализирован. Его прооперировали
Митрополит УПЦ Московский патриархат Павел был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киев в понедельник, 14 августа.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале написал адвокат Никита Чекман.
По его словам, митрополит Павел был госпитализирован срочно. Также ему было проведено оперативное вмешательство.
Следует отметить, что ранее Апелляционный суд Киева отклонил жалобу адвокатов и оставил под круглосуточным домашним арестом митрополита УПЦ Московского патриархата Павла.
Напомним, в начале апреля СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу в разжигании межрелигиозной розни (с. 161 УКУ) и оправдании вооруженной агрессии РФ (ст. 436-2 УКУ).
В тот же день суд в Киеве избрал митрополиту меру пресечения в виде домашнего ареста.
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