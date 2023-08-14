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Митрополит УПЦ МП Павел был срочно госпитализирован. Его прооперировали

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Понедельник 14 августа 2023 18:28
Митрополит УПЦ МП Павел был срочно госпитализирован. Его прооперировали Фото: митрополит УПЦ МП Павел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Митрополит УПЦ Московский патриархат Павел был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киев в понедельник, 14 августа.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале написал адвокат Никита Чекман.

По его словам, митрополит Павел был госпитализирован срочно. Также ему было проведено оперативное вмешательство.

Следует отметить, что ранее Апелляционный суд Киева отклонил жалобу адвокатов и оставил под круглосуточным домашним арестом митрополита УПЦ Московского патриархата Павла.

Напомним, в начале апреля СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу в разжигании межрелигиозной розни (с. 161 УКУ) и оправдании вооруженной агрессии РФ (ст. 436-2 УКУ).

В тот же день суд в Киеве избрал митрополиту меру пресечения в виде домашнего ареста.

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