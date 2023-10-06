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Митрополит УПЦ МП, який виправдовував окупантів, отримав нову підозру

Україна, П'ятниця 06 жовтня 2023 22:48
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Митрополит УПЦ МП, який виправдовував окупантів, отримав нову підозру Фото: Митрополит УПЦ МП отримав нову підозру (ssu.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Митрополиту Української православної церкви Московського патріархату повідомлено про нову підозру. Його підозрюють в розпалюванні регіональної ворожнечі та підтримці окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури керівнику однієї з єпархій УПЦ (МП) на Черкащині повідомлено про підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних і національних переконань", - повідомили в Генпрокурора.

За даними правоохоронців, цей священнослужитель є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні за фактом скоєння аналогічного правопорушення, а також виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України.

Правоохоронці повідомили, що перебуваючи під цілодобовим домашнім арештом, він розміщував свої відеозаписи у YouTube.

У них підозрюваний негативно характеризував представників і вірян Православної церкви України та інших конфесій, працівників правоохоронних органів, судової влади, органів місцевого самоврядування та громадських активістів.

В його висловлюваннях містяться заклики до розпалювання національної та релігійної ворожнечі, а також ознаки підбурювання населення України до розв’язання міжконфесійних конфліктів.

"Відповідні висновки підтверджено судово-лінгвістичною експертизою", - повідомили в офісі Генпрокурора.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання митрополиту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

Вироки священникам УПЦ МП

Нагадаємо, ще у листопаді 2022 року стало відомо, що правоохоронці оголосили нові підозри митрополиту однієї з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області через роботу на користь РФ.

Як повідомляло тоді джерело РБК-Україна, йшлося про митрополита Тульчинського і Брацлавського УПЦ МП Йонафана.

Правоохоронці уточнювали, що у своїх "агітках" він закликав до захоплення державної влади та порушення кордонів країни.

В серпні цього року митрополит УПЦ МП отримав п'ять років в'язниці.

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