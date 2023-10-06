ua en ru
Пт, 06 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Митрополит УПЦ МП, который оправдывал оккупантов, получил новое подозрение

Украина, Пятница 06 октября 2023 22:48
UA EN RU
Митрополит УПЦ МП, который оправдывал оккупантов, получил новое подозрение Фото: Митрополит УПЦ МП получил новое подозрение (ssu.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата сообщено о новом подозрении. Его подозревают в разжигании региональной вражды и поддержке оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Фастовской окружной прокуратуры руководителю одной из епархий УПЦ (МП) в Черкасской области сообщено о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных и национальных убеждений", - сообщили у Генпрокурора.

По данным правоохранителей, этот священнослужитель является подозреваемым в другом уголовном производстве по факту совершения аналогичного правонарушения, а также оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Правоохранители сообщили, что находясь под круглосуточным домашним арестом, он размещал свои видеозаписи в YouTube.

В них подозреваемый негативно характеризовал представителей и верующих Православной церкви Украины и других конфессий, работников правоохранительных органов, судебной власти, органов местного самоуправления и общественных активистов.

В его высказываниях содержатся призывы к разжиганию национальной и религиозной вражды, а также признаки подстрекательства населения Украины к решению межконфессиональных конфликтов.

"Соответствующие выводы подтверждены судебно-лингвистической экспертизой", - сообщили в офисе Генпрокурора.

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании митрополиту меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Приговоры священникам УПЦ МП

Напомним, еще в ноябре 2022 года стало известно, что правоохранители объявили новые подозрения митрополиту одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области из-за работы в пользу РФ.

Как сообщал тогда источник РБК-Украина, речь шла о митрополите Тульчинском и Брацлавском УПЦ МП Йонафане.

Правоохранители уточняли, что в своих "агитках" он призвал к захвату государственной власти и нарушению границ страны.

В августе этого года митрополит УПЦ МП получил пять лет тюрьмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЦ МП Война России против Украины
NEWS
Зеленский отреагировал на ракетный удар по центру Харькова
Зеленский отреагировал на ракетный удар по центру Харькова
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины