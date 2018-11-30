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Митрополит Павел исключил переход в автокефальную церковь

Новости » Политика    30.11.2018 - 15:58
Митрополит Павел исключил переход в автокефальную церковь
Фото: митрополит Павел (РБК-Украина)

Митрополит отметил, что уже находится в канонической церкви

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел исключает переход в автокефальную церковь. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Он заявил, что уже находится в канонической церкви. Речь идет об УПЦ Московского патриархата.  

"Другой церкви я не признаю. Разве президент возглавит в будущем эту церковь? Не помню, сколько времени прошло, он меня пригласил, чтобы я обратился к патриарху Кирилла, чтобы сняли анафему с Филарета и предоставили автокефалию Украине. Мы с ним поговорили, и я ответил, что я буду стараться это делать. Но через некоторое время, президент изменил свое направление и начал общаться со Стамбулом. Сегодня они обещают завтра-послезавтра автокефалию. Пожалуйста, пусть объединяют я между собой, а у нас уже все есть", - добавил митрополит.

Напомним, ранее стало известно, что текст томоса об автокефалии не будет опубликован до вручения предстоятелю Единой украинской церкви.

Отметим, дату Собора, на котором должны избрать предстоятеля, в ближайшее время объявит Вселенский патриарх Варфоломей.

 

Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что на него оказывают давление
Новости Украины КиевцерковьАвтокефалия
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