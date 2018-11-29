Текст томоса об автокефалии не будет опубликован до вручения предстоятелю УПЦ, - Павленко

Фото: Ростислав Павленко (twitter.com/Intervu_Z_UA)

Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии УПЦ лично избранному предстоятелю

Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии Украинской православной церкви лично избранному предстоятелю, поэтому текст томоса не может быть опубликован. Об этом заявил советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко в эфире одного из украинских телеканалов, передает РБК-Украина.

"Предстоятель в Стамбуле вскоре после Собора (украинских церквей, - ред.) получит из рук Вселенского патриарха томос - грамоту. Именно потому это сейчас не является публичным документом, потому что он передается избранному предстоятелю", - сказал он.

По его словам, утвержденные Синодом Вселенского патриархата предложения к уставу церкви были подготовлены на основании положений томоса и будут представлены на рассмотрение Собора украинских церквей, который соберется в декабре.

Также Павленко добавил, что о дате проведения Объединительного собора вскоре объявит Вселенский патриарх Варфоломей.

Напомним, что на заседании Синода Вселенского патриархата был подготовлен проект устава Украинской церкви. Устав является внутренним документом Украинской церкви, регламентирующим различные стороны ее жизни. Он обязателен для исполнения на общецерковном, епархиальном и приходском уровнях.

Ранее сообщалось, что на заседаниях 27-29 ноября Синод Вселенского патриархата рассматривал украинский вопрос. В частности, создание полноправной поместной церкви в Украине, которая будет равна остальным 14 церквям.