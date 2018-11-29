Дату Объединительного собора вскоре объявит Варфоломей, - Порошенко

Фото: Вселенский патриарх Варфоломей (patriarchate.org)

Участники собора изберут предстоятеля независимой автокефальной церкви Украины - ему и будет вручен Томос об автокефалии

Дату проведения дата проведения Всеукраинского объединительного православного архиерейского собора вскоре объявит патриарх Варфоломей. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу админитрации президента.

"Одобрен текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви, а также принято решение о созыве Объединительного православного собора. Дату проведения его вскоре объявит патриарх Варфоломей. Участники собора изберут предстоятеля независимой автокефальной церкви Украины - ему и будет вручен томос об автокефалии", - отметил Глава государства.

Напомним, Порошенко заявил, что на Синоде Вселенского патриархата сегодня, 29 ноября, принято решение о создании автокефальной Украинской церкви.

Ранее сообщалось, что на заседаниях 27-29 ноября Синод Вселенского патриархата рассматривал украинский вопрос. В частности, создание полноправной поместной церкви в Украине, которая будет равна остальным 14 церквям.

Так, на Синоде должен был рассматриваться текст томоса об автокефалии Украинской православной церкви, дата Собора в Украине для избрания предстоятеля, который, собственно, и получит Томос.

Как заявлял спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Объединительный собор состоится в начале декабря этого года.