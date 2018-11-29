ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Дату Объединительного собора вскоре объявит Варфоломей, - Порошенко

Новости » Общество    29.11.2018 - 21:08
Дату Объединительного собора вскоре объявит Варфоломей, - Порошенко
Фото: Вселенский патриарх Варфоломей (patriarchate.org)

Участники собора изберут предстоятеля независимой автокефальной церкви Украины - ему и будет вручен Томос об автокефалии

Дату проведения дата проведения Всеукраинского объединительного православного архиерейского собора вскоре объявит патриарх Варфоломей. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу админитрации президента.

"Одобрен текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви, а также принято решение о созыве Объединительного православного собора. Дату проведения его вскоре объявит патриарх Варфоломей. Участники собора изберут предстоятеля независимой автокефальной церкви Украины - ему и будет вручен томос об автокефалии", - отметил Глава государства.

Напомним, Порошенко заявил, что на Синоде Вселенского патриархата сегодня, 29 ноября, принято решение о создании автокефальной Украинской церкви.

Ранее сообщалось, что на заседаниях 27-29 ноября Синод Вселенского патриархата рассматривал украинский вопрос. В частности, создание полноправной поместной церкви в Украине, которая будет равна остальным 14 церквям. 

Так, на Синоде должен был рассматриваться текст томоса об автокефалии Украинской православной церкви, дата Собора в Украине для избрания предстоятеля, который, собственно, и получит Томос. 

Как заявлял спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Объединительный собор состоится в начале декабря этого года.

Даты Объединительного собора еще нет, ее объявят официально, - Зоря Вселенский патриарх выступил с обращением к украинцам
Темы: Томос об автокефалии УПЦ
Новости Украины церковьТомосКонстантинопольАвтокефалия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь