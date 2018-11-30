Митрополит Павло виключив перехід в автокефальну церкву

Фото: митрополит Павло (РБК-Україна)

Митрополит зазначив, що вже перебуває у канонічній церкві

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло виключає перехід в автокефальну церкву. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він заявив, що вже перебуває в канонічній церкві. Йдеться про УПЦ Московського патріархату.

"Іншої церкви я не визнаю. Хіба президент очолить в майбутньому цю церкву? Не пам'ятаю, скільки часу пройшло, він мене запросив, щоб я звернувся до патріарха Кирила, щоб зняли анафему з Філарета і надали автокефалію Україні. Ми з ним поговорили, і я відповів, що я буду намагатися це робити. Але через деякий час, президент змінив свій напрямок і почав спілкуватися зі Стамбулом. Сьогодні вони обіцяють завтра-післязавтра автокефалію. Будь ласка, нехай об'єднують між собою, а у нас вже все є", - додав митрополит.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що текст томосу про автокефалію не буде опубліковано до вручення предстоятелю Єдиної української церкви.

Зазначимо, дату Собору, на якому мають обрати предстоятеля, найближчим часом оголосить Вселенський патріарх Варфоломій.