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В Кабмине уверены, что РФ не помешает созданию автокефальной Украинской церкви

Новости » Политика    30.11.2018 - 14:09
В Кабмине уверены, что РФ не помешает созданию автокефальной Украинской церкви
Фото: Павел Розенко (РБК-Украина)

В Кабмине не исключают, что РФ будет пытаться повлиять на проведение Объединительного собора

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко уверен, что Российская Федерация не помешает созданию в Украине Единой поместной православной церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По словам Розенко, утверждение Вселенским патриархатом устава Украинской православной церкви - это фактически последний формальный шаг для предоставления томоса, который после Объединительного собора Вселенский патриарх вручит новому предстоятелю.

"Безусловно, мы понимаем, что Россия не оставит этот процесс просто так и будет пытаться повлиять, в том числе, и на проведение Объединительного собора. Но я убежден, что никаких шансов помешать созданию Единой поместной православной церкви у нее нет", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам президента Украины Петра Порошенко, на Синоде Вселенского патриархата принято решение о создании автокефальной Украинской церкви.

Как сообщалось, Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии Украинской православной церкви лично избранному предстоятелю, поэтому текст томоса не может быть опубликован.

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