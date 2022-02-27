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Митрополит Епифаний призвал Кирилла забрать тела россиян из Украины

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Киев, Воскресенье 27 февраля 2022 17:07
Митрополит Епифаний призвал Кирилла забрать тела россиян из Украины
Автор: Антон Федорцив

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний обратился с письмом к главе РПЦ Кириллу из-за российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ПЦУ.

Митрополит не верит в способность предстоятель русской церкви сделать хоть что-нибудь действенное для завершения агрессии России, учитывая его предыдущие публичные заявления.

"Но у меня еще остается надежда, что хотя бы в отношении своих собственных сограждан, большинство из которых – православные христиане, Ваша паства, у Вас найдутся духовные силы проявить человечность и заботу", – отметил Епифаний.

По его словам, тела более трех тысяч убитых российских военнослужащих находятся на земле Украины. Отечественная власть обращалась к Международному Красному Кресту с призывом поспособствовать возвращению тел в Россию, но ответа с российской стороны до сих пор не дождалась.

"Поэтому я обращаюсь к Вам, как главе РПЦ – проявите хотя бы к своим согражданам и пастве милосердие. Если не можете возвысить свой голос против агрессии – хотя бы помогите забрать тела российских солдат, жизнь которых стала платой за идеи «русского мира» – Ваши и Вашего президента", – добавил Епифаний.

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