Митрополит Епіфаній закликав Кирила забрати тіла росіян з України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ПЦУ .

Митрополит не вірить у здатність предстоятель російської церкви зробити бодай щось дієве для завершення агресії Росії, враховуючи його попередні публічні заяви.

"Але в мене ще залишається надія, що хоча б щодо своїх власних громадян, більшість із яких – православні християни, Ваша паства, у Вас знайдуться духовні сили проявити людяність і турботу", – зазначив Епіфаній.

За його словами, тіла понад трьох тисяч убитих російських військовослужбовців знаходяться на землі України. Вітчизняна влада зверталася до Міжнародного Червоного Хреста з закликом посприяти поверненню тіл до Росії, але відповіді з російського боку досі не дочекалася.

"Тому я звертаюся до Вас, як голови РПЦ – виявіть хоча б до своїх співгромадян та пастви милосердя. Якщо не можете підняти свій голос проти агресії – хоч би допоможіть забрати тіла російських солдатів, життя яких стало платою за ідеї "русского мира" – Ваші та Вашого президента", – додав Епіфаній.