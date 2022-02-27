ru ua
Нд, 27 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Митрополит Епіфаній закликав Кирила забрати тіла росіян з України

Новость на русском →
Київ, Неділя 27 лютого 2022 17:07
Митрополит Епіфаній закликав Кирила забрати тіла росіян з України Фото: Митрополит Епіфаній (twitter.com/epifaniy)
Автор: Антон Федорців

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній звернувся з листом до очільника РПЦ Кирила через російське вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ПЦУ.

Митрополит не вірить у здатність предстоятель російської церкви зробити бодай щось дієве для завершення агресії Росії, враховуючи його попередні публічні заяви.

"Але в мене ще залишається надія, що хоча б щодо своїх власних громадян, більшість із яких – православні християни, Ваша паства, у Вас знайдуться духовні сили проявити людяність і турботу", – зазначив Епіфаній.

За його словами, тіла понад трьох тисяч убитих російських військовослужбовців знаходяться на землі України. Вітчизняна влада зверталася до Міжнародного Червоного Хреста з закликом посприяти поверненню тіл до Росії, але відповіді з російського боку досі не дочекалася.

"Тому я звертаюся до Вас, як голови РПЦ – виявіть хоча б до своїх співгромадян та пастви милосердя. Якщо не можете підняти свій голос проти агресії – хоч би допоможіть забрати тіла російських солдатів, життя яких стало платою за ідеї "русского мира" – Ваші та Вашого президента", – додав Епіфаній.

Нагадаємо, що під час ворожого обстрілу Гостомеля був знищений літак Ан-225 "Мрія".

До слова, у Харкові десятки російських військових здалися в полон Збройних сил.

Читайте РБК-Україна в Google News
Патриарх Кирилл Єпіфаній ПЦУ Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна