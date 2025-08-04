Керівника Митниці знову обиратимуть на відкритому конкурсі: уряд розпочав процес
Кабінет міністрів України розпочав процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби.
Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Telegram.
За її словами, до складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та експерти з антикорупційного й митного напрямів з-за кордону.
Від України:
- Андрій Єрашов - керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);
- Дмитро Олійник - голова Ради Федерації роботодавців України;
- Олег Тимків - директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма "Моор Стівенс".
Від міжнародних партнерів:
- Арунас Адоменас - митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;
- Девід Бернстайн - експерт з питань врядування та інституційних реформ;
- Куніо Мікурія - міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.
"Також уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці - це один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року", - повідомила Свириденко.
Без конкурсу
Єдиним керівником Державної митної служби, якого обрали за результатами конкурсу, став Максим Нефьодов. У липні 2019 року його призначив уряд Володимира Гройсмана. Вже у квітні наступного року його звільнив уряд прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Президент України Володимир Зеленський пов'язав звільнення зі зниженням надходжень до державного бюджету в 2019 році.
Після цього конкурсів на посаду голови Митниці не було. Здебільшого відсутні і конкурси на інші посади: керівників державних структур та підприємств.
Детальніше про реформу Митниці читайте в матеріалі РБК-Україна "Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу".