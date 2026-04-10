ua en ru
Пт, 10 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Таможня получила нового руководителя: что о нем известно

13:48 10.04.2026 Пт
2 мин
Новый руководитель таможни имеет опыт работы в МВД и НАБУ
aimg Константин Широкун
Таможня получила нового руководителя: что о нем известно Фото: Орест Мандзий (скриншот видео)

Новым главой Государственной таможенной службы стал Орест Мандзий, соответствующее представление внес министр финансов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Завладел 88 млн гривен. Экс-главе миграционной службы сообщили о подозрении

"Правительство назначило председателем Государственной таможенной службы Ореста Мандзия. Соответствующее представление по результатам открытого конкурса внес Министр финансов Сергей Марченко", - отметила Свириденко.

По ее словам, Кабмин ожидает от нового руководителя продолжения реформы таможенной службы, формирования современной, прозрачной и эффективной таможенной системы, которая работает на обеспечение финансовой устойчивости государства.

"Рассчитываем на последовательную работу по реализации этих изменений и дальнейшее усиление институциональной способности таможенной службы", - добавила премьер-министр.

Что известно об Оресте Мандзия

Напомним, что Орест Мандзий до назначения главой таможни был руководителем одного из подразделений Национального антикоррупционного бюро.

В течение 2001-2017 годов он работал на различных должностях в системе МВД, в частности в Лычаковском и Франковском райотделах во Львове, областных управлениях МВД на Львовщине и Ровенщине, департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины и тому подобное.

Напомним, ранее правительство утвердило среднесрочный план мероприятий по реализации реформы таможни - одно из ключевых направлений в Национальной стратегии доходов до 2030 года.

Подробнее о реформе таможни читайте в материале РБК-Украина"Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Государственная таможенная служба НАБУ Юлия Свириденко
Новости
Аналитика
