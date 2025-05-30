Тарифні переговори США і Китаю буксують: без лідерів не обійтися

Торговельні переговори США і Китаю зайшли в глухий кут. Для прогресу необхідна особиста участь Дональда Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю телеканалу Fox News.
"Я б сказав, що переговори дещо застопорилися", - сказав чиновник.
За його словами, після нещодавньої поїздки до Швейцарії, де відбулися перемовини з китайськими посадовцями, під час яких сторони вирішили відмовитися від взаємного запровадження мит понад 100% на товари одна одної, є очікування на подальше продовження діалогу в найближчі тижні.
Однак міністр наголосив, що особиста участь лідерів держав є ключовою умовою для просування переговорного процесу.
"З огляду на масштаб і складність перемовин, необхідна безпосередня участь президентів обидвох країн", - підкреслив Бессент.
Очільник Мінфіну також повідомив, що США близькі до укладення кількох масштабних торговельних угод.
Зокрема, в п’ятницю, 30 квітня, він планує зустрітися у Вашингтоні з делегацією Японії. За його словами, перемовини з японською стороною перебувають на завершальному етапі.
Крім того, незважаючи на судові процеси щодо легальності мит Трампа, Бессент не фіксує змін у позиціях країн-партнерів стосовно переговорного процесу.
"Ми не бачили жодних змін з боку наших торговельних партнерів. Вони приходять до нас із добрими намірами й намагаються завершити переговори до закінчення 90-денного мораторію. За останні 48 годин ми не зафіксували змін у їхньому ставленні", - резюмував міністр.
На початку квітня президент США Дональд Трамп запровадив мита на імпорт товарів для багатьох торговельних партнерів світу. Ставки коливалися від 10 до 54%.
Однак 9 квітня Трамп призупинив чинність тарифів на 90 днів, щоб укласти з кожною країною індивідуальні торговельні договори.
Найзапекліша торгова війна розгорнулася між США та Китаєм. Країни підвищували одна одній митні ставки, доки не зупинилися на 145% з боку США та 125% з боку Пекіна.
Згадані Бессентом переговори відбуваються на тлі судових рішень у США щодо правомірності запроваджених Трампом "дзеркальних" тарифів.
Днями Федеральний торговельний суд США визнав переважну більшість мит незаконними та постановив їх скасувати.
У Трампа заявили, що це рішення не припинить чинність нових мит.
Водночас, Апеляційний суд у четвер, 29 травня, тимчасово призупинив це рішення, дозволивши зберегти чинність тарифів на період розгляду апеляції.
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