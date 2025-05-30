Тарифні переговори США і Китаю буксують: без лідерів не обійтися

"Я б сказав, що переговори дещо застопорилися", - сказав чиновник.

За його словами, після нещодавньої поїздки до Швейцарії, де відбулися перемовини з китайськими посадовцями, під час яких сторони вирішили відмовитися від взаємного запровадження мит понад 100% на товари одна одної, є очікування на подальше продовження діалогу в найближчі тижні.

Однак міністр наголосив, що особиста участь лідерів держав є ключовою умовою для просування переговорного процесу.

"З огляду на масштаб і складність перемовин, необхідна безпосередня участь президентів обидвох країн", - підкреслив Бессент.

Судові процеси - не перепона

Очільник Мінфіну також повідомив, що США близькі до укладення кількох масштабних торговельних угод.

Зокрема, в п’ятницю, 30 квітня, він планує зустрітися у Вашингтоні з делегацією Японії. За його словами, перемовини з японською стороною перебувають на завершальному етапі.

Крім того, незважаючи на судові процеси щодо легальності мит Трампа, Бессент не фіксує змін у позиціях країн-партнерів стосовно переговорного процесу.

"Ми не бачили жодних змін з боку наших торговельних партнерів. Вони приходять до нас із добрими намірами й намагаються завершити переговори до закінчення 90-денного мораторію. За останні 48 годин ми не зафіксували змін у їхньому ставленні", - резюмував міністр.