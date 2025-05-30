Тарифные переговоры США и Китая буксуют: что решит проблему

"Я бы сказал, что переговоры несколько застопорились", - сказал чиновник.

По его словам, после недавней поездки в Швейцарию, где прошли переговоры с китайскими чиновниками, в ходе которых стороны решили отказаться от взаимного введения пошлин более 100% на товары друг друга, есть ожидания на дальнейшее продолжение диалога в ближайшие недели.

Однако министр подчеркнул, что личное участие лидеров государств, является ключевым условием для продвижения переговорного процесса.

"Учитывая масштаб и сложность переговоров, необходимо непосредственное участие президентов обеих стран", - подчеркнул Бессент.

Судебные процессы - не преграда

Глава Минфина также сообщил, что США близки к заключению нескольких масштабных торговых соглашений.

В частности, в пятницу, 30 апреля, он планирует встретиться в Вашингтоне с делегацией Японии. По его словам, переговоры с японской стороной находятся на завершающем этапе.

Кроме того, несмотря на судебные процессы о легальности пошлин Трампа, Бессент не фиксирует изменений в позициях стран-партнеров относительно переговорного процесса.

"Мы не видели никаких изменений со стороны наших торговых партнеров. Они приходят к нам с добрыми намерениями и пытаются завершить переговоры до окончания 90-дневного моратория. За последние 48 часов мы не зафиксировали изменений в их отношении", - резюмировал министр.