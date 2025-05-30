Тарифные переговоры США и Китая буксуют: что решит проблему

Торговые переговоры США и Китая зашли в тупик. Для прогресса необходимо личное участие Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.
"Я бы сказал, что переговоры несколько застопорились", - сказал чиновник.
По его словам, после недавней поездки в Швейцарию, где прошли переговоры с китайскими чиновниками, в ходе которых стороны решили отказаться от взаимного введения пошлин более 100% на товары друг друга, есть ожидания на дальнейшее продолжение диалога в ближайшие недели.
Однако министр подчеркнул, что личное участие лидеров государств, является ключевым условием для продвижения переговорного процесса.
"Учитывая масштаб и сложность переговоров, необходимо непосредственное участие президентов обеих стран", - подчеркнул Бессент.
Глава Минфина также сообщил, что США близки к заключению нескольких масштабных торговых соглашений.
В частности, в пятницу, 30 апреля, он планирует встретиться в Вашингтоне с делегацией Японии. По его словам, переговоры с японской стороной находятся на завершающем этапе.
Кроме того, несмотря на судебные процессы о легальности пошлин Трампа, Бессент не фиксирует изменений в позициях стран-партнеров относительно переговорного процесса.
"Мы не видели никаких изменений со стороны наших торговых партнеров. Они приходят к нам с добрыми намерениями и пытаются завершить переговоры до окончания 90-дневного моратория. За последние 48 часов мы не зафиксировали изменений в их отношении", - резюмировал министр.
В начале апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт товаров для многих торговых партнеров мира. Ставки колебались от 10 до 54%.
Однако 9 апреля Трамп приостановил действие тарифов на 90 дней, чтобы заключить с каждой страной индивидуальные торговые договоры.
Самая ожесточенная торговая война развернулась между США и Китаем. Страны повышали друг другу таможенные ставки, пока не остановились на 145% со стороны США и 125% со стороны Пекина.
Упомянутые Бессентом переговоры происходят на фоне судебных решений в США касательно правомерности введенных Трампом "зеркальных" тарифов.
На днях Федеральный торговый суд США признал подавляющее большинство пошлин незаконными и постановил их отменить.
У Трампа заявили, что это решение не прекратит действие новых пошлин.
В то же время, Апелляционный суд в четверг, 29 мая, временно приостановил это решение, позволив сохранить действие тарифов на период рассмотрения апелляции.
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