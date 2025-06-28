Митна загроза: Південна Корея закликала США підписати нову митну угоду

Зазначається, що цього тижня США вперше відвідав новий міністр торгівлі Південної Кореї Єо Хан Ку.

У рамках візиту, він він провів переговори з міністром торгівлі США Говардом Лутніком, торговим представником Джемісоном Гріром, міністром внутрішніх справ Дагом Бергумом, а також із низкою законодавців у Вашингтоні.

Переговори відбулися напередодні дедлайну 9 липня, коли США можуть поновити підвищені митні збори, тимчасово призупинені у квітні.

"Поточні переговори стосуються не лише мит, але й є можливістю закласти нову основу для подальшої співпраці. Ми активно будемо вести перемовини, щоб митні бар'єри не стали перешкодою для співпраці між нашими країнами, а поточну кризу перетворимо на шанс", - заявив Єо.

Міністр також доніс до американської сторони занепокоєння з боку південнокорейської промисловості щодо останніх змін у політиці США з контролю за експортом, зокрема в контексті посилення обмежень на передання технологій таким конкурентам, як Китай.

За даними Yonhap News, високопоставлений південнокорейський чиновник повідомив журналістам у Вашингтоні, що Сеул наразі не отримав інформації про можливе продовження і не перебуває в ситуації, яка дозволяє "почуватися впевнено".