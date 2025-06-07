Новий лідер Південної Кореї домовився з Трампом про торговельні переговори: що відомо

Новий президент Південної Кореї Лі Дже Мен уперше поговорив з американським колегою Дональдом Трампом. Під час розмови він погодився домагатися "відчутних результатів" у торгових переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Два президенти погодилися працювати над взаємовигідною угодою про тарифні консультації між Південною Кореєю і США якнайшвидше", - заявила прессекретарка президента Кан Ю-джун, додавши, що країни проведуть "переговори на робочому рівні".

Також лідери обговорили шляхи поглиблення двостороннього альянсу. За словами Кан, Трамп запросив Лі відвідати США, і обидві сторони розглядають можливість зустрічі найближчим часом.

Bloomberg пише, що досягнення угоди з адміністрацією Трампа про зниження тарифів, які призупинено до наступного місяця, імовірно, буде одним із перших пріоритетів Лі після перемоги на виборах на початку цього тижня. Зазначається, що вакуум керівництва в Сеулі в останні місяці став однією з головних причин відсутності прогресу в переговорах між двома країнами.

Як відомо, 25% мита, запроваджені проти Південної Кореї 2 квітня, є одними з найвищих для союзника США та мають набути чинності на початку липня після 90-денного призупинення.

Ба більше, додаткові секторальні тарифи можуть завдати ще більшої шкоди, оскільки вони загрожують ключовим експортним секторам, включно з напівпровідниками, автомобілями, сталлю та алюмінієм. Зарубіжні поставки в США еквівалентні більш ніж 40% валового внутрішнього продукту економіки.

Bloomberg додало, що прихильність збройних сил США до Азії, а також вартість розміщення близько 28 000 американських солдатів, розміщених у Південній Кореї, є іншими гострими темами, які стали предметом суперечок між двома країнами.