Таможенная угроза: Южная Корея призвала США подписать новое соглашение

Отмечается, что на этой неделе США впервые посетил новый министр торговли Южной Кореи Ео Хан Ку.

В рамках визита, он он провел переговоры с министром торговли США Говардом Лутником, торговым представителем Джемисоном Гриром, министром внутренних дел Дагом Бергумом, а также с рядом законодателей в Вашингтоне.

Переговоры состоялись накануне дедлайна 9 июля, когда США могут возобновить повышенные таможенные пошлины, временно приостановленные в апреле.

"Текущие переговоры касаются не только пошлин, но и являются возможностью заложить новую основу для дальнейшего сотрудничества. Мы активно будем вести переговоры, чтобы таможенные барьеры не стали препятствием для сотрудничества между нашими странами, а текущий кризис превратим в шанс", - заявил Ео.

Министр также донес до американской стороны беспокойство со стороны южнокорейской промышленности касательно последних изменений в политике США по контролю за экспортом, в частности в контексте усиления ограничений на передачу технологий таким конкурентам, как Китай.

По данным Yonhap News, высокопоставленный южнокорейский чиновник сообщил журналистам в Вашингтоне, что Сеул пока не получил информации о возможном продолжении и не находится в ситуации, которая позволяет "чувствовать себя уверенно".