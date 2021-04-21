Митинги за Навального в России: все подробности

Акции за Навального по всей России

Команда оппозиционера объявила о проведении митингов за Алексея Навального 21 апреля в 19:00 по местному времени на центральных площадях городов России. Всего заявлено 165 городов страны. Первыми уже вышли на протесты жители Дальнего Востока.

Самая массовая акция ожидается в Москве на Манежной площади. На сайте движения "Свободу Навальному" о своем желании прийти на митинг в столице заявило 120 тысяч человек. На Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге готовы выйти 58 тысяч человек.

Митинг в Москве в день обращения Путина

Сторонников Навального в столице призвали собраться на Манежной площади. При этом именно в Манеже 21 апреля проходит ежегодное обращение президента Владимира Путина к Федеральному собранию РФ.

В связи с повышенными мерами безопасности на мероприятии такого формата, доступ на площадь для митингующих перекрыт правоохранителями. Также до начала протестов в Москве устанавливают ограждения и перекрывают Пушкинскую, Трубную, Тверскую площади.

Накануне митингов начались задержания

Утром 21 апреля в Москве на улице задержали пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Она находится под домашним арестом, но вышла в магазин в разрешенное время.

Продюсера канала "Навальный live" Любовь Соболь сегодня утром полицейские вывели из такси и увезли в отделение полиции. Ярмыш и Соболь уже являются обвиняемыми по делу о нарушениях карантинного режима во время митинга 23 января.

Также правоохранители пришли с обысками к журналистам и активистам штабов Навального в Санкт-Петербурге и в других городах.

Дальнейшие протесты под угрозой

Изначально митинг планировали провести, когда для участия в акции зарегистрируется 500 тысяч человек. Однако позднее организаторы сообщили, что не будут дожидаться этой цифры, поскольку состояние заключенного политика продолжает ухудшаться в тюрьме.

Кроме того, московская прокуратура намеревается добиться признания "Фонда борьбы с коррупцией" и штабов Навального экстремистскими организациями. В случае принятия судом такого решения, финансирование и участие в деятельности этих организаций будет караться уголовной ответственностью.

Здоровье Навального в критическом состоянии

В конце марта Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме, объясняя это тем, что ему отказывают в медицинской помощи. До этого он жаловался на боли в спине и ноге и общее ухудшение здоровья.

Позднее Навального перевели в медицинскую часть, поскольку в его отряде обнаружили туберкулез. У самого Алексея начался кашель и повысилась температура.

17 апреля на основании результатов анализов врачи оппозиционера сообщили о критическом состоянии здоровья с угрозой остановки сердца. После 20-ти дневной голодовки 19 апреля Навального перевели в стационар тюремной больницы и назначили ему витаминную терапию.

Зимние протесты

Масштабные митинги в поддержку Алексея Навального прошли в России и за рубежом 23-го, 31 января и 2 февраля. Акции сопровождались массовыми разгонами активистов силовиками.

Всего было задержано около 10 тысяч протестующих, заведено 90 уголовных дел. Кроме того, прошли обыски и задержания сотрудников "Фонда по борьбе с коррупцией" и региональных штабов Навального.

Напомним, Алексея Навального задержали в аэропорту 17 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение от отравления "Новичком". В феврале суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный из-за нарушений условий приговора. Навального отправили в покровскую колонию общего режима на 2 года и 5 месяцев.