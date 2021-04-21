Мітинги за Навального в Росії: всі подробиці

Акції за Навального по всій Росії

Команда опозиціонера оголосила про проведення мітингів за Олексія Навального 21 квітня в 19:00 за місцевим часом на центральних площах міст Росії. Всього заявлено 165 міст країни. Першими вже вийшли на протести жителі Далекого Сходу.

Наймасовіша акція очікується в Москві на Манежній площі. На сайті руху "Свободу Навальному" про своє бажання прийти на мітинг в столиці заявило 120 тисяч осіб. На Двірцеву площу в Санкт-Петербурзі готові вийти 58 тисяч людей.

Мітинг у Москві в день звернення Путіна

Прихильників Навального в столиці закликали зібратися на Манежній площі. При цьому саме в Манежі 21 квітня проходить щорічне звернення президента Володимира Путіна до Федеральних зборів РФ.

У зв'язку з підвищеними заходами безпеки на заході такого формату, доступ на площу для мітингувальників перекритий правоохоронцями. Також до початку протестів в Москві встановлюють огорожі і перекривають Пушкінську, Трубну, Тверську площі.

Напередодні мітингів почалися затримання

Вранці 21 квітня в Москві на вулиці затримали прес-секретаря Навального Кіру Ярмиш. Вона знаходиться під домашнім арештом, але вийшла в магазин у дозволений час.

Продюсера телеканалу "Навальний live" Любов Соболь сьогодні вранці поліцейські вивели з таксі і відвезли у відділення поліції. Ярмиш та Соболь вже є обвинуваченими у справі про порушення карантинного режиму під час мітингу 23 січня.

Також правоохоронці прийшли з обшуками до журналістів і активістів штабів Навального в Санкт-Петербурзі і в інших містах.

Подальші протести під загрозою

Спочатку мітинг планували провести, коли для участі в акції зареєструється 500 тисяч охочих. Однак пізніше організатори повідомили, що не будуть чекати цієї цифри, оскільки стан ув'язненого політика продовжує погіршуватися в тюрмі.

Крім того, московська прокуратура має намір домогтися визнання "Фонду боротьби з корупцією" та штабів Навального екстремістськими організаціями. У разі прийняття судом такого рішення, фінансування та участь в діяльності цих організацій буде каратися кримінальною відповідальністю.

Здоров'я Навального в критичному стані

Наприкінці березня Олексій Навальний оголосив голодування у в'язниці, пояснюючи це тим, що йому відмовляють у медичній допомозі. До цього він скаржився на болі в спині і нозі і загальне погіршення здоров'я.

Пізніше Навального перевели до медичної частини, оскільки в його загоні виявили туберкульоз. У самого Олексія почався кашель і підвищилася температура.

17 квітня на підставі результатів аналізів лікарі опозиціонера повідомили про критичний стан здоров'я з загрозою зупинки серця. Після 20-ти денного голодування 19 квітня Навального перевели до стаціонару тюремної лікарні і призначили йому вітамінну терапію.

Зимові протести

Масштабні мітинги на підтримку Олексія Навального пройшли в Росії і за кордоном 23-го, 31 січня і 2 лютого. Акції супроводжувалися масовими разгонами активістів силовиками.

Всього було затримано близько 10 тисяч протестуючих, заведено 90 кримінальних справ. Крім того, пройшли обшуки і затримання співробітників "Фонду по боротьбі з корупцією" та регіональних штабів Навального.

Нагадаємо, Олексія Навального затримали в аеропорту 17 січня після повернення з Німеччини, де він проходив лікування від отруєння "Новачком". У лютому суд замінив йому умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний через порушення умов вироку. Навального відправили до покровської колонії загального режиму на 2 роки і 5 місяців.