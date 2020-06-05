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Митинги в Киеве: полиция задержала 8 человек

Новости » Происшествия     05.06.2020 - 15:43
Митинги в Киеве: полиция задержала 8 человек
Фото: акция под Кабмином (РБК-Украина)

Задержанные пытались помешать проведению акции под Кабмином

Во время проведения массовых акций в правительственном квартале полицейские задержали 8 человек. У мужчин изъяли газовые баллончики и раскладные ножи.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Задержание произошло на ул. Грушевского. По словам правоохранителей, молодые люди пытались помешать проведению акции.

Отметим, в акции под Кабмином принимают участие представители ЛГБТ-сообщества. Во время охраны общественного порядка полицейские заметили несколько молодых людей, которые вели себя подозрительно и агрессивно.

"У таких лиц работники полиции провели поверхностный осмотр и изъяли несколько газовых баллончиков и раскладные ножи. А восемь агрессивно настроенных молодых людей, которые пытались своими действиями препятствовать проведению мероприятий, задержали", - сообщили в полиции.

Правоохранители общаются с задержанными и устанавливают все обстоятельства и мотивы их поведения. Правовая оценка действиям молодых людей будет дана после необходимых проверок.

Массовые акции сегодня происходят не только в Киеве, полиция усилила охрану общественного порядка в 11 областях.

Напомним, сегодня утром под Верховной радой участники акции против действующего главы МВД сожгли полицейский "бобик", еще один мужчина пытался совершить самоподжог.

Акция под Кабмином - вторая за сегодня в Киеве, на которой участники выдвигали требования об отставке Арсена Авакова.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины КиевполицияАрсен АваковМитинг
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