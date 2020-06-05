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Мітинги в Києві: поліція затримала 8 осіб

Новини » Надзвичайні події     05.06.2020 - 15:43
Мітинги в Києві: поліція затримала 8 осіб
Фото: акція під Кабміном (РБК-Україна)

Затримані намагалися завадити проведенню акції під Кабміном

Під час проведення масових акцій в урядовому кварталі поліцейські затримали 8 осіб. У чоловіків вилучили газові балончики та розкладні ножі.

Про це повідомили у поліції Києва.

Затримання відбулося на вул. Грушевського. За словами правоохоронців, молодики намагалися перешкодити проведенню акції.

Відзначимо, в акції під Кабміном беруть участь представники ЛГБТ-спільноти. Під час охорони громадського порядку поліцейські помітили кілька молодиків, які вели себе підозріло та агресивно.

"У таких осіб працівники поліції провели поверхневий огляд та вилучили кілька газових балончиків та складанні ножі. А восьмеро агресивно налаштованих молодиків, які намагалися своїми діями перешкоджати проведенню заходів, затримали", - повідомили в поліції.

Правоохоронці спілкуються із затриманими та встановлюють усі обставини і мотиви їхньої поведінки. Правова оцінка діям молодиків буде надана після необхідних перевірок.

Новина доповнюється…

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України КиївполицияАрсен АваковМітинг
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