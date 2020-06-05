В Киеве проходит еще один митинг против Авакова

Фото: акция против Авакова (Виталий Носач, РБК-Украина)

Участники акции протеста требуют отставки министра внутренних дел

В Киеве проходит еще один митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Под зданием Кабинета министров собрались около сотни человек.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Участники акции протеста требуют отставки министра внутренних дел. Они его обвиняют в провале правоохранительной реформы.

На их плакатах написано "Гопники в погонах", "Куда обращатся, когда насилует полиция", "Много мусора", "Больше ментов - меньше порядка". Среди участников акции есть ЛГБТ-сообщество.

Фото: акция против Авакова (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, сегодня утром была еще одна акция против Арсена Авакова. В ходе этого протеста протестующий пытался себе поджечь. Также активисты привезли на площадь у парламента старий полицейский автомобиль УАЗ, перевернули и разрисовали его.

Как сообщалось, протестующие требовали отставки министра из-за изнасилования женщины полицейскими в Кагарлыке и перестрелки в Броварах.

В это время глава МВД отчитывался в парламенту о работе правоохранителей и уже сообщил, что в Украине усилят контроль за пассажирскими перевозками после перестрелки в Броварах.

Добавим, правоохранители усилили общественную безопасность во время массовых акций 5 июня, митинги проходят в Киеве и еще 11 областях.

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Автор: Анастасия Рокитна