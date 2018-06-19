На митинге ветеранов и шахтеров под Радой начались столкновения

Протестующие прорвали полицейский кордон под стенами парламента

В Киеве под Верховной радой на митинге с участием ветеранов Афганской войны, ликвидаторов аварии на Чернобыльской и шахтеров начались столкновения с правоохранителями. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что около 2 тыс. ветеранов-афганцев, ликвидаторов и шахтеров на митинге под Радой требуют отменить монетизацию льгот на проезд, увеличить компенсацию ветеранам-инвалидам до 6-8 прожиточных минимумов, а также выделить средства на развитие угольной отрасли.

В ходе акции протестующие прорвали полицейский кордон, после чего правоохранители применили слезоточивый газ.

Фото: митинг под Радой

Ветерани #Афганістан і #Чорнобиль під #Рада8 вимагають відновлення пільг, скасування монетизації пільг на проїзд. Ветеранам-інвалідам1 групи просять8 прожиткових мінімумів, 2 групи-7, 3 групи-6 мінімумів pic.twitter.com/Xb0eM9nScm — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) June 19, 2018

Сутичка під Радою. Прорвали кордон поліції pic.twitter.com/Iawu8VF2Kb — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) June 19, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в центре затруднено движение транспорта в связи с митингом.