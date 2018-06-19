На мітингу ветеранів та шахтарів під Радою почалися сутички

Протестувальники прорвали поліцейський кордон під стінами парламенту

У Києві під Верховною радою на мітингу за участю ветеранів Афганської війни, ліквідаторів аварії на Чорнобильській і шахтарів почалися сутички з правоохоронцями. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Повідомляється, що близько 2 тис. ветеранів-афганців, ліквідаторів і шахтарів на мітингу під Радою вимагають скасувати монетизацію пільг на проїзд, збільшити компенсацію ветеранам-інвалідам до 6-8 прожиткових мінімумів, а також виділити кошти на розвиток вугільної галузі.

В ході акції протестувальники прорвали поліцейський кордон, після чого правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Фото: мітинг під Радою

Ветерани #Афганістан і #Чорнобиль під #Рада8 вимагають відновлення пільг, скасування монетизації пільг на проїзд. Ветеранам-інвалідам1 групи просять8 прожиткових мінімумів, 2 групи-7, 3 групи-6 мінімумів pic.twitter.com/Xb0eM9nScm — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) June 19, 2018

Сутичка під Радою. Прорвали кордон поліції pic.twitter.com/Iawu8VF2Kb — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) June 19, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві в центрі ускладнено рух транспорту у зв'язку з мітингом.