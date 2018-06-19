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На мітингу ветеранів та шахтарів під Радою почалися сутички

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 11:45
Фото: зіткнення під Радою (РБК-Україна)
Фото: зіткнення під Радою (РБК-Україна)

Протестувальники прорвали поліцейський кордон під стінами парламенту

У Києві під Верховною радою на мітингу за участю ветеранів Афганської війни, ліквідаторів аварії на Чорнобильській і шахтарів почалися сутички з правоохоронцями. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Повідомляється, що близько 2 тис. ветеранів-афганців, ліквідаторів і шахтарів на мітингу під Радою вимагають скасувати монетизацію пільг на проїзд, збільшити компенсацію ветеранам-інвалідам до 6-8 прожиткових мінімумів, а також виділити кошти на розвиток вугільної галузі.

В ході акції протестувальники прорвали поліцейський кордон, після чого правоохоронці застосували сльозогінний газ.

 

Фото: мітинг під Радою 

 

 

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві в центрі ускладнено рух транспорту у зв'язку з мітингом.

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Теги публікації: протест, Верховна Рада, столкновения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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