В Киеве в центре затруднено движение транспорта в связи с митингом

В Киеве затруднено движение от Европейской площади в направлении улицы Грушевского

В Киеве во вторник, 19 июня, в связи с проведением массовой акции движение в центральной части столицы частично затруднено. Об этом сообщает полиция Киева.

"Сегодня, 19 июня, активисты в правительственном квартале столицы проводят массовую акцию. За то, что утром участники передвигались по проезжей части, движение от Европейской площади в направлении улицы Грушевского был несколько затруднен", - говорится в сообщении.

В настоящее время активисты находятся на площади Конституции: движение автотранспорта постепенно восстанавливается.

Напомним, в Киеве с 19 июня 2018 в связи с выполнением работ по капитальному ремонту улицы Генерала Родимцева будет закрыто движение транспорта на участке от улицы Героев Обороны до улицы Полковника Затевахина.