На митинге под Верховной радой произошла потасовка

Под Верховной радой произошла потасовка. Участники акции SaveФОП устроили столкновения с силовиками.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места события.
Потасовка началась после того, как лидер движения SaveФОП Сергей Доротич попытался через полицию прорваться к Раде. Его задержали правохранители.
Остальных ФОПов оттеснили силовики.
Фото: потасовка под Радой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Акция началась в 9 утра, так как сегодня в Раде запланировано внеочередное заседание, на котором рассмотрят правки по ФОПам в законодательные акты и Налоговый кодекс.
Участники митинга просят эти правки поддержать.
Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что эти инициативы не будут проголосованы.