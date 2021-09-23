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На митинге под Верховной радой произошла потасовка

Автор: Инна Собора

Под Верховной радой произошла потасовка. Участники акции SaveФОП устроили столкновения с силовиками.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места события.

Потасовка началась после того, как лидер движения SaveФОП Сергей Доротич попытался через полицию прорваться к Раде. Его задержали правохранители.

Остальных ФОПов оттеснили силовики.

Фото: потасовка под Радой (Виталий Носач, РБК-Украина)

Акция началась в 9 утра, так как сегодня в Раде запланировано внеочередное заседание, на котором рассмотрят правки по ФОПам в законодательные акты и Налоговый кодекс.

Участники митинга просят эти правки поддержать.

Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что эти инициативы не будут проголосованы.

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ФОПВерховная рада