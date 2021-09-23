На мітингу під Верховною радою сталася бійка

Під Верховною радою сталася бійка. Учасники акції SaveФОП влаштували зіткнення з силовиками.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події.
Бійка почалася після того, як лідер руху SaveФОП Сергій Доротич спробував через поліцію прорватися до Ради. Його затримали правоохоронці.
Решту ФОПів відтіснили силовики.
Фото: бійка під Радою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Акція почалася о 9 ранку, так як сьогодні в Раді заплановано позачергове засідання, на якому розглянуть правки по ФОПам в законодавчі акти і Податковий кодекс.
Учасники мітингу просять ці правки підтримати.
Однак глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ці ініціативи не будуть проголосовані.