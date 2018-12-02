На митинге в Тбилиси оппозиция потребовала досрочных парламентских выборов

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Оппозиция намерена подать иск в суд с требованием отменить результаты второго тура президентских выборов

Несколько тысяч человек собрались в воскресенье в центре Тбилиси на митинг, который проводят представители оппозиционного объединения "Сила в единстве". Оппозиция отказывается признавать итоги второго тура выборов президента Грузии, передает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

На акции кандидат в президенты от объединенной оппозиции Григол Вашадзе заявил, что оппозиция намерена подать иск в суд с требованием отменить результаты второго тура президентских выборов.

"У нас нет президента, президент есть у "Воровской мечты" и Бидзины Иванишвили. Наши юристы готовят иск, который подадим в суд и потребуем отменить результаты проведенных президентских выборов. Также должно быть проведено расследование", - заявил он.

Тысячи людей вышли сегодня в центр Тбилиси на акцию "протеста против фальсификации, давления, шантажа, которые имели место в ходе второго тура президентских выборов 28 ноября", пишет издание.

Напомним, на президентских выборах в Грузии победила Саломе Зурабишвили. По итогам подсчета 100% голосов за Зурабишвили проголосовали 1,1 млн человек (59,52%). Ее оппонент Григол Вашадзе набрал 780,6 тыс. голосов (40,48%).

Отметим, формально Зурабишвили шла на выборы как независимый кандидат, но ее поддержала правящая партия "Грузинская мечта". Вашадзе баллотировался от партии "Единое национальное движение". Также сообщается, что церемония инаугурации Зурабишвили пройдет 16 декабря.

В свою очередь, экс-президент Грузии Саакашвили призвал не признавать результаты выборов президента Грузии. Во время прямого включения по скайпу в эфире телекомпании "Рустави 2" Саакашвили призвал народ перейти к режиму всеобщего неповиновения.