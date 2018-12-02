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На мітингу в Тбілісі опозиція вимагає дострокових парламентських виборів

Новини » Суспільство    02.12.2018 - 15:03
На мітингу в Тбілісі опозиція вимагає дострокових парламентських виборів
Ілюстративне фото (ru.torange.biz)

Опозиція має намір подати позов до суду з вимогою скасувати результати другого туру президентських виборів

Кілька тисяч людей зібралися в неділю в центрі Тбілісі на мітинг, який проводять представники опозиційного об'єднання "Сила в єдності". Опозиція відмовляється визнавати підсумки другого туру виборів президента Грузії, передає РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

На акції кандидат у президенти від об'єднаної опозиції Грігол Вашадзе заявив, що опозиція має намір подати позов до суду з вимогою скасувати результати другого туру президентських виборів.

"У нас немає президента, президент є у "Злодійський мрії" та Бідзіни Іванішвілі. Наші юристи готують позов, який подамо в суд і вимагатимемо скасувати результати проведених президентських виборів. Також має бути проведене розслідування", - заявив він.

Тисячі людей вийшли сьогодні у центр Тбілісі на акцію "протесту проти фальсифікації, тиску, шантажу, які мали місце в ході другого туру президентських виборів 28 листопада", пише видання.

Нагадаємо, на президентських виборах у Грузії перемогла Саломе Зурабішвілі. За підсумками підрахунку 100% голосів за Зурабішвілі проголосували 1,1 млн осіб (59,52%). Її опонент Грігол Вашадзе набрав 780,6 тис. голосів (40,48%).

Зазначимо, формально Зурабішвілі йшла на вибори як незалежний кандидат, але її підтримала правляча партія "Грузинська мрія". Вашадзе балотувався від партії "Єдиний національний рух". Також повідомляється, що церемонія інавгурації Зурабішвілі пройде 16 грудня.

У свою чергу, екс-президент Грузії Саакашвілі закликав не визнавати результати виборів президента Грузії. Під час прямого включення по скайпу в ефірі телекомпанії "Руставі 2" Саакашвілі закликав народ перейти до режиму загальної непокори.

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