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Президент Грузии заявила, что не хочет взаимодействовать с Россией

Новости » Политика    30.11.2018 - 01:34
Президент Грузии заявила, что не хочет взаимодействовать с Россией
Фото: Саломе Зурабишвили (из открытых источников)

Саломе Зурабишвили рассказала, что никогда не говорила о взаимодействии

Новоизбранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не говорила о взаимодействии с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Это не баланс. Я знаю, что обо мне ошибочно говорили, что я хочу балансировать... это тоже фейк ньюс, потому что я никогда не говорила о взаимодействии с Россией", - сказала она.

Также она отметила, что в ближайшее время Грузия не сможет перейти к сотрудничеству с Россией.

"Я не думаю, что пока Россия ведет себя так на линии оккупации, где каждый день похищают людей, и пока эта линия, эта постоянная угроза, движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси, а также с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что сегодня мы можем перейти к сотрудничеству", - добавила она.

По ее словам, Грузия является проевропейской страной.

"Не думаю, что здесь есть баланс. Мы - Запад, мы - Европа, мы проевропейские. Если Запад, Европа или наши американские партнеры начнут в какой-то форме диалог с Россией, мы тоже будем рядом, будем следить за ним, чтобы наши принципы, наши суверенитет и территориальная целостность уважались", - резюмировала Зурабишвили.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко поздравил Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах в Грузии.

По итогам подсчета 100% голосов за Зурабишвили проголосовали 1,1 млн голосов (59,52%). Ее оппонент Григол Вашадзе набрал 780,6 тыс. голосов (40,48%).

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