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Митинг под зданием ТЦК в Ковеле: полиция открыла два уголовных производства

Понедельник 05 августа 2024 13:13
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Митинг под зданием ТЦК в Ковеле: полиция открыла два уголовных производства Фото: полиция открыла два уголовных производства из-за митина под зданием ТЦК в Ковеле (facebook.com/volynarmy)
Автор: Сергей Пышкин

Полиция открыла два уголовных производства из-за стычки возле помещения местного территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП) в Ковеле, которая произошла 3 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Волынской области.

Как рассказывает полиция, 3 августа в милицию поступило сообщение о десятках людей, которые собрались возле помещения ТЦК и СП Ковеля и выражали свое недовольство работою его подразделения.

"На место направили наряды полиции для охраны общественного порядка. Также работала следственно-оперативная группа полиции. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать участников инцидента, опрашивать очевидцев и выяснять другие детали происшествия", - пишет полиция.

Было открыто два уголовных производства:

  • по ч. 1 ст. 295 (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку);
  • ч. 1 ст. 293 Уголовного Кодекса Украины (групповое нарушение общественного порядка).

Стычка возле ТЦК Ковеля

3 августа в Ковеле трех военнообязанных пригласили в ТЦК для проверки их отношения к военной службе. Тем временем в социальных сетях начали распространяться призывы к бунту, которые в конце концов переросли в митинг под зданием ТЦК. В Волынском ТЦК обвинили в конфликте "российские спецслужбы".

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Волынская область
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