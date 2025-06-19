Митець і волонтер: з’явилися перші подробиці про загиблого американця в Києві

Російські дрони забрали життя американця

Російські окупанти у ніч на 17 червня атакували Київ великою кількістю ударних безпілотників, а також крилатими та балістичними ракетами. Під час дронової атаки, яка передувала ракетному удару, прийшло повідомлення про загибель громадянина США.

В посольстві США підтвердили цю інформацію та засудили ракетну атаку на Київ. Проте американські дипломати не стали розкривати особу загиблого, пояснивши це повагою до його родичів.

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