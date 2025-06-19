Художник и волонтер: появились первые подробности о погибшем американце в Киеве

Российские дроны унесли жизнь американца

Российские оккупанты в ночь на 17 июня атаковали Киев большим количеством ударных беспилотников, а также крылатыми и баллистическими ракетами. Во время дроновой атаки, которая предшествовала ракетному удару, пришло сообщение о гибели гражданина США.

В посольстве США подтвердили эту информацию и осудили ракетную атаку на Киев. Однако американские дипломаты не стали раскрывать личность погибшего, объяснив это уважением к его родственникам.

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