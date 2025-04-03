Мита для всіх. Що зробив Трамп і як його рішення вплине на Україну

США запроваджують нові мита на імпорт, що можуть суттєво вплинути на світові ринки та ціни. Зокрема, для України буде введено окремий тариф у розмірі 10%.
Які наслідки матиме ініціатива Трампа і як це вплине на Україну – читайте у матеріалі РБК-Україна.
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Мито – це додатковий податок, який країна накладає на товари, що ввозяться з-за кордону. Якщо США встановлює 10% мита на імпорт, це означає, що будь-який товар, який ввозять до країни, дорожчає на ті ж 10%. Але хто платить? Формально це мито сплачує компанія-імпортер уряду США, але на практиці ця сума закладається у кінцеву вартість товару, яку споживачі оплачують у магазинах.
Для різних країн з 9 квітня запроваджено різні мита:
Це означає, що якщо, наприклад, Apple хоче продавати iPhone у США, вона змушена закладати у його вартість додаткове мито, через те, що виробництво цієї компанії зосереджено у Китаї, Індії та В’єтнамі, для яких введені мита. Саме тому виросте кінцева ціна для покупців iPhone як в США, так й інших країнах.
У своєму коментарі міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що для українців ситуація складна, але не критична. Якщо переглянути умови не вийде найближчим часом, то нове американське мито може негативно вплинути в першу чергу на малих виробників. Але можливість переглянути митні умови для України все ще актуальна, більше того офіційний Київ готується підняти це питання.
Для українців, що активно купують іноземні товари, техніку, автомобілі та харчові продукти, нові мита можуть мати відчутний вплив на повсякденне життя. Можуть здорожчати товари з США і Європи. Ось кілька основних наслідків:
Попри те, що більшість змін відбуваються на рівні міжнародної торгівлі, українці можуть відчути їх через підвищення цін на популярні імпортні товари, що зробить повсякденне життя дорожчим.
Нагадаймо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про наймасштабніші торгівельні обмеження США за століття, що може створити важкопередбачувані економічні ризики.
Світовий ринок вже відреагував на нові мита США обвалом та подорожчанням безпечних активів, таких як облігації та золота.
Під час підготовки використали матеріали Routers, матеріали з офіційної сторінки Facebook міністерки економіки Юлії Свириденко та інформаційний бюлетень Білого дому "Регулювання імпорту за допомогою взаємного тарифу для виправлення дефіциту торгівлі товарами в США" від 2 квітня 2025 року.