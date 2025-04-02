Трамп сьогодні оголосить про наймасштабніші торгівельні обмеження США за століття, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 2 квітня, має намір оголосити про наймасштабніші торгівельні обмеження США за століття. Це може створити важкопередбачувані економічні ризики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Плани адміністрації щодо введення так званих взаємних тарифів Трампа залишили інвесторів, керівників компаній, державних службовців і споживачів по всьому світу в невизначеності щодо того, що на них чекає, коли він виступить на заході в Білому домі о 16:00.

Як повідомляє видання, обговорення з цього приводу тривають до останнього, і навіть розмір та масштаби нових зборів досі не затверджені.

"Запропоновані адміністрацією Трампа взаємні тарифи означають різні речі для різних людей", - написав головний економіст Nomura Holdings Inc. Роба Суббарамана.

Він підкреслив, що хоча прямий підхід означає відповідність тарифам, які інші країни накладають на американські товари, "ми підозрюємо, що критерії для взаємних тарифів США будуть набагато ширшими, ніж це, і їх буде складніше кількісно визначити".

Наслідки торгівельних обмежень США

Bloomberg зауважив, що понад 33 трильйони доларів глобальної торгівлі опиняються під загрозою, і країни від Бразилії до Китаю можуть зіткнутися зі зниженням експорту до США від 4% до 90%.

Економісти Goldman Sachs Group Inc. попереджають, що середній тариф на імпорт з усіх країн, ймовірно, зросте на 15 процентних пунктів вже цього року, Це своєю чергою підвищить основну інфляцію, ослабить економічне зростання та посилить ризик рецесії.