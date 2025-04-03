Пошлины для всех. Что сделал Трамп и как его решение повлияет на Украину

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Как работают пошлины: кто кому и за что платит

Пошлина - это дополнительный налог, который страна накладывает на товары, ввозимые из-за рубежа. Если США устанавливает 10% пошлины на импорт, это означает, что любой товар, который ввозят в страну, дорожает на те же 10%. Но кто платит? Формально эту пошлину платит компания-импортер правительству США, но на практике эта сумма закладывается в конечную стоимость товара, которую потребители оплачивают в магазинах.

Для разных стран с 9 апреля введены разные пошлины:

10% - базовая пошлина для всех;

25% - для автомобилей иностранного производства;

34% - для Китая;

20% - для ЕС;

32% - для Тайваня;

26% - для Индии;

24% - для Японии;

31% - для Молдовы;

25% - для Южной Кореи.

Это означает, что если, например, Apple хочет продавать iPhone в США, она вынуждена закладывать в его стоимость дополнительную пошлину, так как производство этой компании сосредоточено в Китае, Индии и Вьетнаме, для которых введены пошлины. Именно поэтому вырастет конечная цена для покупателей iPhone как в США, так и других странах.

Как это ударит по ценам в Украине: iPhone, авто и другие товары

В своем комментарии министр экономики Юлия Свириденко отметила, что для украинцев ситуация сложная, но не критическая. Если пересмотреть условия не получится в ближайшее время, то новая американская пошлина может негативно повлиять в первую очередь на малых производителей. Но возможность пересмотреть таможенные условия для Украины все еще актуальна, более того официальный Киев готовится поднять этот вопрос.

Для украинцев, активно покупающих иностранные товары, технику, автомобили и продукты питания, новые пошлины могут иметь ощутимое влияние на повседневную жизнь. Могут подорожать товары из США и Европы. Вот несколько основных последствий:

Рост цен на технику и электронику . Apple, Samsung, LG, DELL производятся за рубежом и из-за повышения пошлин, они могут повысить цены на свои продукты, чтобы компенсировать дополнительные расходы. Например, новый iPhone или ноутбук могут подорожать - это напрямую повлияет на украинцев, которые хотят приобрести эти товары.

Apple, Samsung, LG, DELL производятся за рубежом и из-за повышения пошлин, они могут повысить цены на свои продукты, чтобы компенсировать дополнительные расходы. Например, новый iPhone или ноутбук могут подорожать - это напрямую повлияет на украинцев, которые хотят приобрести эти товары. Автомобили. Повышение пошлины на новые автомобили, особенно импортируемые из Европы или США, может стать причиной значительного подорожания ценника. Также повышение цен на новые модели влечет за собой рост стоимости на рынке подержанных автомобилей.

Повышение пошлины на новые автомобили, особенно импортируемые из Европы или США, может стать причиной значительного подорожания ценника. Также повышение цен на новые модели влечет за собой рост стоимости на рынке подержанных автомобилей. Пищевые продукты. Повышение пошлин на товары из ЕС или Китая может привести к подорожанию импортных продуктов. Это касается таких товаров, как сыры, вина, колбасы, спортивное питание, которые активно поставляются в Украину из-за рубежа.

Повышение пошлин на товары из ЕС или Китая может привести к подорожанию импортных продуктов. Это касается таких товаров, как сыры, вина, колбасы, спортивное питание, которые активно поставляются в Украину из-за рубежа. Одежда и обувь. Такие известные бренды как Nike, Adidas.

Такие известные бренды как Nike, Adidas. Бытовая техника. Бренды, производящие бытовую технику за рубежом, например, холодильники или стиральные машины, могут увеличить цены, чтобы покрыть расходы на пошлину, что приведет к удорожанию техники на украинском рынке.

Несмотря на то, что большинство изменений происходят на уровне международной торговли, украинцы могут почувствовать их через повышение цен на популярные импортные товары, что сделает повседневную жизнь дороже.