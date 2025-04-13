Мита Трампа: у США готуються до шоку на автомобільному ринку

Попри зниження тарифної ставки на імпорт, мита на імпорт автомобілів до США залишаються на рівні 25%.

Згідно з аналітичними звітами з Wall Street та профільних експертів галузі, очікується зниження обсягів продажу транспортних засобів на мільйони одиниць, зростання цін як на нові, так і на вживані авто, а також збільшення витрат автовиробників на понад 100 млрд доларів.

"Ми спостерігаємо структурну трансформацію, спричинену політичними рішеннями, яка, ймовірно, буде довготривалою. Цей рік може стати найбільш значущим в історії автомобільної промисловості - не лише через безпосередній тиск на витрати, але й тому, що він змушує до фундаментальних змін у тому, як і де будується галузь", - розповів CNBC Фелікс Штельмазек, керівник глобального напряму автомобільної та мобільної індустрії у Boston Consulting Group (BCG).

За прогнозами BCG, тарифи щорічно збільшуватимуть витрати галузі на від 110 млрд до 160 млрд доларів. Це може вплинути на 20% доходів на ринку нових авто у США, підвищуючи собівартість як для американських, так і для іноземних автовиробників.

За оцінкою Центру автомобільних досліджень у штаті Мічиган, витрати автовиробників у США зростуть на 107,7 млрд доларів. З них 41,9 млрд доларів - для детройтських компаній General Motors, Ford Motor і Stellantis (материнська компанія Chrysler).

Обидва дослідження враховують 25% мита на імпортні автомобілі, запроваджені президентом Трампом 3 квітня, а також аналогічні мита на автозапчастини, що мають набути чинності до 3 травня.

Аналітики вважають, що хоча частину зростання витрат автовиробники та постачальники зможуть покрити самостійно, решту буде перекладено на американських споживачів і це може призівести до зниження обсягів продажу.

"Ми вважаємо, що запропоновані тарифи підвищать вартість як імпорту, так і виробництва автомобілів у США в середньому щонайменше на низький або середній однозначний рівень в тисячах доларів. Ми вважаємо, що автомобільній промисловості буде важко повністю перекласти це на споживачів, особливо на тлі пом'якшення споживчого попиту в цілому", - зазначив у звіті для інвесторів аналітик Goldman Sachs Марк Делані.

Компанія прогнозує, що середні ціни на нові автомобілі в США зростуть приблизно на 2000–4000 доларів упродовж наступних 6–12 місяців, через покриття нових тарифних витрат.

Реакції виробників і двомісячний запас

Виробники автомобілів реагують на тарифи по-різному. Компанії з переважно внутрішнім виробництвом, як-от Ford і Stellantis, оголосили тимчасові знижки для працівників, а британська Jaguar Land Rover припинила поставки до США. Hyundai Motor повідомила, що не буде підвищувати ціни щонайменше впродовж двох місяців для зниження занепокоєння споживачів.

У квітні споживчі настрої зросли навіть гірше, ніж очікувалося - за даними опитування Мічиганського університету, очікуваний рівень інфляції досяг найвищого показника з 1981 року.

За словами віце-президента з аналітики автоінституту Telemetry Сема Абуельсаміда, багато автовиробників мають щонайменше двомісячний запас автомобілів, що не підпадають під нові мита. Це дозволить продавати їх без підвищення цін упродовж двох місяців.

За прогнозами Telemetry, нові витрати на виробництво, деталі та інші компоненти, призведуть до зменшення обсягів продажу на понад 2 млн одиниць щороку в США і Канаді, що спричинить загальний ефект "доміно" для економіки.

"Скорочення продажів на кілька мільйонів одиниць матиме широкий економічний вплив. Це зумовлено підвищенням цін не лише на автомобілі, але й на все інше... що обмежить купівельну спроможність людей", - зазначив Абуельсамід.

Що і на скільки подорожчає

Доступність нових та вживаних авто вже кілька років є гострою проблемою. За даними Cox Automotive, середня ціна нового автомобіля становить майже 50 тисяч доларів. Це не враховує витрат на фінансування, які останніми роками значно зросли через антикризові заходи.

За даними компанії Cox Automotive, ставки автокредитів залишаються на найвищому рівні за десятиліття - понад 9,64% для нових авто і майже 15% для вживаних.

"Ми очікуємо зменшення знижок, а потім стрімке зростання цін, у міру перенесення мит на покупців та скорочення пропозиції. Це підштовхне ціни на всі типи нових авто. У довгостроковій перспективі ми очікуємо зниження обсягів виробництва та продажу, зростання цін на нещодавно вживані авто та виведення з ринку окремих моделей", - заявив головний економіст Cox Automotive Джонатан Смоук.

За оцінкою Cox Automotive, прогнозоване зростання цін буде залежати від типу авто: