Мита Трампа під загрозою? Що пропонує демократ із Сенату

Так, під час слухань Вайден заявив, що він "пропонує нову двопартійну привілейовану резолюцію, покликану покласти край останнім глобальним тарифам, які завдають шкоди американським сім'ям і малому бізнесу".

"Члени обох партій повинні знати, що це заклик до дії, і Конгрес повинен втрутитися, щоб покарати президента (Дональда Трампа, - ред) у питаннях торгівлі", - додав він.

Цей захід було ухвалено на тлі того, що члени обох партій підтримали перевірку торговельних повноважень Трампа у світлі нещодавніх митних зборів, запроваджених проти майже всіх іноземних торговельних партнерів та на тлі зростаючих побоювань щодо рецесії.

Зокрема, аналітики Goldman Sachs у нещодавньому звіті попередили, що ймовірність рецесії в США зросла до 45%, лише за тиждень після того, як вони прогнозували ймовірність у 35% на тлі зростання побоювань щодо торговельної війни, що насувається.