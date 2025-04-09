Мита Трампа під загрозою? Що пропонує демократ із Сенату

Сенатор, провідний демократ у Фінансовому комітеті Сенату США Рон Вайден представив резолюцію 8 квітня. Вона покликана перешкодити діям президента США Дональда Трампа щодо введення мит.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Так, під час слухань Вайден заявив, що він "пропонує нову двопартійну привілейовану резолюцію, покликану покласти край останнім глобальним тарифам, які завдають шкоди американським сім'ям і малому бізнесу".
США ввели нові мита на імпорт. Зокрема, для України буде введено окремий тариф у розмірі 10%.
Зазначимо, що для різних країн з 9 квітня введено різні мита. Наприклад, для ЄС вони становлять 20%, а для Китаю - 34%.
Зазначимо, що незважаючи на введені обмеження, Трамп, судячи з усього, не збирається зупинятися. Наприклад, США вже потроїли мита проти Китаю після введених мит у 34% проти Пекіна.
Вони стосуються дешевого сегмента товарів, тому товари торгових онлайн-майданчиків Temu і AliExpress можуть істотно подорожчати.
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